Медведев: спецоперация на Украине будет продолжена до достижения целей, которые были поставлены президентом РФ

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25 марта 2022, 08:30

В. Путин, совещание Совбеза, фото с сайта Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция ВС РФ на Украине будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным.

Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. По итогам месяца ее проведения Медведев дал комментарий РИА Новости и RT.

Медведев заявил: "Очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины; статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом", — заявил Медведев.

Политик напомнил, что объявляя о начале спецоперации, Путин объяснял: "Спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем".

Медведев подчеркнул, что российская спецоперация должна продолжаться до достижения результатов по демилитаризации и денацификации Украины, - передает RT.

Политик отметил, что ход спецоперации, планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Президент свои оценки давал. Операция развивается по плану. Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим.

24 марта Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности РФ о ходе специальной операции на территории Украины.