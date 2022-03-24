Песков: Шойгу доложил Путину и членам Совбеза России о ходе спецоперации на Украине

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24 марта 2022, 14:37

Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности РФ о ходе специальной операции на территории Украины. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине, гумпомощи и восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях», — процитировал Пескова Telegram-канал РИА Новости.

Спикер Кремля рассказал, что участники совещания также обсудили текущую макроэкономическую ситуацию в России, антисанкционную тематику и переговоры с Киевом.

Как сообщалось ранее в четверг, Рамзан Кадыров спрогнозировал, что «уже совсем скоро» чеченские бойцы установят окончательный мир и порядок на всей Украине.