Кадыров: «уже совсем скоро» чеченские бойцы установят окончательный мир и порядок на всей Украине

«Уже совсем скоро» чеченские бойцы установят окончательный мир и порядок на всей Украине. Соответствующий прогноз сделал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Не завидую я судьбе бандеровских собак, потому как их печальная участь уже предрешена нашими доблестными воинами», — написал Кадыров.
По его словам, первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Алибек Делимханов, начальник Управления Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов, командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев «самым серьезным образом намерены вырезать эту ненавистную нацистскую опухоль».
«Уже совсем скоро, руками чеченских бойцов будет наведен окончательный мир и порядок на всей территории Украины», — предрек автор публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что бригада армии РФ уничтожила на Украине более 150 националистов и несколько взводов реактивной батареи, не понеся потерь.