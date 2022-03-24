Бригада армии России уничтожила на Украине свыше 150 националистов и несколько взводов реактивной батареи, не понеся потерь

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24 марта 2022, 11:49

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Бригада российской армии уничтожила на территории Украины свыше 150 националистов и несколько взводов реактивной батареи, не понеся потерь. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную министерством обороны РФ, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Отдельная мотострелковая бригада под командованием подполковника Андрея Марушкина уничтожила более 150 националистов, несколько взводов реактивной батареи и освободила свыше десяти населенных пунктов. Потерь в бригаде нет», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее, руководитель делегации Москвы на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что на кону сегодня само существование России.