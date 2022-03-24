Глава делегации Москвы на переговорах с Украиной Мединский: на кону сегодня само существование России

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24 марта 2022, 11:13

Глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский, АГН Москва / globallookpress.com

На кону сегодня само существование Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал Владимир Мединский, возглавляющий делегацию Москвы на переговорах с Украиной.

«Мединский заявил, что на кону сегодня само существование России», — пишет со ссылкой на РИА Новости Telegram-канал «RT на русском».

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность встречи президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским при предварительной выработке договоренностей между Москвой и Киевом.