Матвиенко допустила возможность встречи Путина с Зеленским при предварительной выработке договоренностей РФ и Украины

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24 марта 2022, 09:53

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским при предварительной выработке договоренностей между Москвой и Киевом. Об этом информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Матвиенко не исключила проведения встречи Путина с Зеленским, но при предварительной выработке договоренностей России и Украины», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в четверг, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не нуждается в применении химического или биологического оружия на территории соседней страны.