Василий Небензя: Россия не нуждается в применении химического или биологического оружия на Украине

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24 марта 2022, 09:38

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Lev Radin / globallookpress.com

Москва не нуждается в применении химического или биологического оружия на территории Украины. С соответствующим заявлением выступил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций.

«Россия не нуждается в применении химического или биологического оружия на Украине, обвинения в адрес РФ в возможном его применении являются недостойными», — процитировал Небензю Telegram-канал ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что российское министерство обороны продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение истребителями-бомбардировщиками Су-34 военной техники и складов с вооружением украинской армии.