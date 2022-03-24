Столтенберг останется генсеком НАТО ещё на год

Аргументы Недели → Политика 13+

24 марта 2022, 12:28

Йенс Столтенберг, Benoit Doppagne/ Keystone Press Agency

На саммите НАТО в Брюсселе принято решение оставить пост генерального секретаря альянса за Йенсом Столтенбергом. Причиной несменяемости названа ситуация на Украине. Информацию приводят норвежская телекомпания NTv2 и ежедневная газета Dagens Naeringsliv.

Иностранные журналисты уточняют, что данные им сообщили неназванные источники близкие к организаторам собрания атлантистов.

Отмечено, что срок полномочий Столтенберга на посту главы западного блока завершается 1 октября. Ранее сообщалось, что политик должен был возглавить Центральный банк своей родной Норвегии к концу 2022 года.

Ранее сеггодня стало известно, что лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг, 24 марта, собираются обсудить обновление системы сдерживания и обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что первым шагом станет создание четырех новых боевых групп в восточной части Североатлантического альянса.