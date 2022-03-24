Столтенберг: лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии

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24 марта 2022, 12:05 Источник: РИА Новости

Wiktor Dabkowski/Xinhua/globallook.com

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг, 24 марта, собираются обсудить обновление системы сдерживания и обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что первым шагом станет создание четырех новых боевых групп в восточной части Североатлантического альянса.

Генсек НАТО уточнил, что "лидеры сегодня обсудят необходимость обновления сил сдерживания и обороны в длительной перспективе, первый шаг на этом пути – создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии".

Столтенберг отметил, что усиление присутствия потребует от союзников новых инвестиций в оборону. Он выразил надежду, что лидеры согласуют ускорение в наращивании инвестиций.

Говоря о сроках присутствия новых сил НАТО, в частности, в Румынии, Столтенберг подчеркнул, что они "будут там находиться так долго, как потребуется".