Столтенберг: лидеры НАТО обсудят создание четырех новых боевых групп альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе в четверг, 24 марта, собираются обсудить обновление системы сдерживания и обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что первым шагом станет создание четырех новых боевых групп в восточной части Североатлантического альянса.
Генсек НАТО уточнил, что "лидеры сегодня обсудят необходимость обновления сил сдерживания и обороны в длительной перспективе, первый шаг на этом пути – создание четырех новых боевых групп в восточной части альянса в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии".
Столтенберг отметил, что усиление присутствия потребует от союзников новых инвестиций в оборону. Он выразил надежду, что лидеры согласуют ускорение в наращивании инвестиций.
Говоря о сроках присутствия новых сил НАТО, в частности, в Румынии, Столтенберг подчеркнул, что они "будут там находиться так долго, как потребуется".