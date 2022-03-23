Российский МИД: Москва и Киев провели два обмена пленными

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23 марта 2022, 13:30

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва и Киев осуществили два обмена пленными. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Российской Федерации.

«Москва и Киев провели два обмена пленными — МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной Telegram-каналом «RT на русском».

Подробности осуществленных обменов TG-канал не привел.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что введение миротворцев Североатлантического альянса на Украину было бы опрометчивым и опасным решением. Кроме того, Песков отметил, что спецоперация проходит в строгом соответствии с планами и задачами.