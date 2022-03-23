Российский МИД: Москва и Киев провели два обмена пленными

Москва и Киев осуществили два обмена пленными. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Российской Федерации.
«Москва и Киев провели два обмена пленными — МИД РФ», — говорится в публикации, размещенной Telegram-каналом «RT на русском».
Подробности осуществленных обменов TG-канал не привел.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на украинской территории. Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что введение миротворцев Североатлантического альянса на Украину было бы опрометчивым и опасным решением. Кроме того, Песков отметил, что спецоперация проходит в строгом соответствии с планами и задачами.