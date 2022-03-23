МИД России обосновал невозможность переговоров с Японией по мирному договору

Политика официального Токио в отношении России сделала невозможным дальнейший процесс переговоров о мирном договоре. Такое заявление сделала в среду, 23 марта, официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Мы заявили, что не намерены продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Нет возможности обсуждать подписание основополагающего документа в двусторонних отношениях с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции», − цитирует агентство слова российского дипломата.
Накануне стало известно, что Москва отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору.
Позже заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что переговоры о Курилах носили ритуальный характер, Российская Федерация никогда бы не нашла консенсуса с Японией по теме островов.