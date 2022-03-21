МИД России: Москва отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору

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21 марта 2022, 18:38

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору. Об этом проинформировало министерство иностранных дел Российской Федерации.

«МИД: Россия отказывается от ведения с Японией переговоров по мирному договору», — пишет Telegram-канал РИА Новости.

Также в дипломатическом ведомстве заявили, что РФ в качестве ответа на санкции, введенные Токио против Москвы, прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курилы. Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

Как сообщалось ранее в понедельник, МИД РФ указал, что неприемлемые высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина ставят отношения с Вашингтоном на грань разрыва.