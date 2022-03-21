МИД России: неприемлемые высказывания Байдена в адрес Путина ставят отношения с США на грань разрыва

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21 марта 2022, 17:50

Президент США Джо Байден, Ken Cedeno - Pool via CNP / globallookpress.com

Неприемлемые высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина ставят отношения между двумя странами на грань разрыва. На это указал МИД РФ.

На сайте дипломатического ведомства сообщается, что послу США в Москве Джону Салливану была вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями Байдена в адрес Путина.

«Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва», — говорится в сообщении министерства.

Ранее китайский аналитик Хуа Пин отметил, что Вашингтон использовал все возможные средства вмешательства в кризис на Украине, кроме отправки на территорию бывшей советской республики своих военных.