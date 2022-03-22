Медведев: переговоры о Курилах носили ритуальный характер, Россия никогда бы не нашла консенсуса с Японией по теме островов

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22 марта 2022, 11:14

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Переговоры о Курилах носили ритуальный характер, Российская Федерация никогда бы не нашла консенсуса с Японией по теме островов. Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Накануне стало известно, что Москва отказывается от ведения переговоров с Токио по мирному договору по итогам Второй мировой войны. Медведев назвал такое решение справедливым.

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — отметил замглавы Совбеза.