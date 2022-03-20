Медведев: немцам придется изменить национальные привычки, отказавшись от мяса и колбас по призыву правительства Германии

Аргументы Недели → Политика 13+

20 марта 2022, 16:09

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что немцам придется изменить национальные привычки и отказаться от мяса и колбасы, если они послушают совет министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира.

Оздемир считает, что сокращение потребления мяса немцами могло бы стать вкладом в их борьбу против президента РФ Владимира Путина. В интервью Spiegel министр говорил об этом, когда речь шла о последствиях операции на Украине на экспорт зерна из страны. Он отмечал, что на животноводство уходит 60 процентов произведенного в Германии зерна.

Дмитрий Медведев написал в Telegram, отметив, что Джем Оздемир вегетарианец: «Правильно. Пора менять национальные привычки немцев! Долой мясо и колбасу».

Мария Захарова в ответ на заявление немецкого министра предложила ему посоветовать жителям Германии еще и меньше дышать.

Высказывание министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, призвавшего жителей ФРГ есть меньше мяса, чтобы внести таким образом вклад в «борьбу с Путиным» - это попытка обвинить Россию в проблемах, которые возникнут у жителей Германии в связи с антироссийскими санкциями, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.