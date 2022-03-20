Экономист Суздальцев считает, что призыв германского министра есть меньше мяса для «борьбы с Путиным» натравливает немцев на РФ

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20 марта 2022, 14:11 Источник: RT

Джем Оздемир, Simone Kuhlmey/globallook.com

Высказывание министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира, призвавшего жителей ФРГ есть меньше мяса, чтобы внести таким образом вклад в «борьбу с Путиным» - это попытка обвинить Россию в проблемах, которые возникнут у жителей Германии в связи с антироссийскими санкциями. Так считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Это Западный мир. И такого рода обращения там не вызывают удивления… В данном случае они носят политический характер, они натравливают немцев на Россию… Пытаются продемонстрировать, что Россия виновата в том, что граждане Германии будут менять свои потребности и ограничивать потребление мяса. Это перевод стрелок», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, точно так же повел себя Байден, свалив вину за повышение цен на бензин на Россию.

Накануне министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир сказал: «Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина».