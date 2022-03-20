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Захарова ответила на слова германского министра о том, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина»

, 12:35 Источник: Telegram

Захарова ответила на слова германского министра о том, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина»
Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джема Оздемира о том, что сокращение потребления мяса немцами могло бы стать вкладом в их борьбу против российского президента.

«Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина», - заявил Оздемир.

Захарова в ответ на это в своем телеграм-канале предложила министру посоветовать жителям Германии еще и меньше дышать.

«Жаль он не рассказал немцам все до конца: им еще надо меньше дышать, что стало бы вкладом и в защиту экологии, ну и против России. Скажем так», - написала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что в России нисколько не сожалеют о прощании с Советом Европы. 

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