Захарова заявила, что в РФ не сожалеют о прощании с Советом Европы

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19 марта 2022, 07:15 Источник: МИД России

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в минувшую пятницу, 18 марта, что в стране нисколько не сожалеют о прощании с Советом Европы.

Мария Захарова отметила, что российская сторона не раз обращала внимание на системные изъяны в работе институтов Совета Европы, в частности, речь идет о ЕСПЧ и его склонности к политизации прав человека в угоду западным интересам.

По мнению дипломата, не приходится удивляться тому, что механизмы СЕ в условиях взращивания странами-членами Евросоюза и Североатлантического альянса неонацистского режима на Украине оказались оказались абсолютно неэффективными после кровавого государственного переворота в 2014 году, а также продолжающегося геноцида в Донбассе.