Аргументы Недели Политика 13+

Захарова заявила, что в РФ не сожалеют о прощании с Советом Европы

, 07:15 Источник: МИД России

Захарова заявила, что в РФ не сожалеют о прощании с Советом Европы
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в минувшую пятницу, 18 марта, что в стране нисколько не сожалеют о прощании с Советом Европы.

Мария Захарова отметила, что российская сторона не раз обращала внимание на системные изъяны в работе институтов Совета Европы, в частности, речь идет о ЕСПЧ и его склонности к политизации прав человека в угоду западным интересам.

По мнению дипломата, не приходится удивляться тому, что механизмы СЕ в условиях взращивания странами-членами Евросоюза и Североатлантического альянса неонацистского режима на Украине оказались оказались абсолютно неэффективными после кровавого государственного переворота в 2014 году, а также продолжающегося геноцида в Донбассе. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

«Роскосмос» в ближайшее время приступит к разворачиванию работ по реализации миссии на Марсе

Госкорпорация «Роскосмос» уже через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно, отправив на Марс спускаемый аппарат с аналогом посадочной платформы «Казачок», предназначавшейся ранее для миссии «ЭкзоМарс» и в ближайшее время приступит к разворачиванию работ по её реализации. 17 марта Европейское космическое агентство (ESA) признало невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии «ЭкзоМарс».

Политика