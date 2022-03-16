Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Совету Европы самораспуститься после выхода из него России

Аргументы Недели → Политика 13+

16 марта 2022, 09:58 Источник: Telegram

Фото с сайта kremlin.ru

Совет Европы после выхода из него России утрачивает свой смысл. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, ожидая равноправного диалога, однако этого не случилось.

«Все эти годы мы стремились вести диалог. Нас не слышали. Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов. В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным. Наша страна уведомила Совет Европы о выходе из организации. Правильное решение», - написал Володин.

Он также упомянул, что Россия была в числе пяти крупнейших спонсоров Совета. Однако в этом году ежегодный взнос более 4 млрд рублей РФ не перечислила. Эти деньги, по словам спикера Госдумы, понадобятся в условиях санкций: «они пойдут на решение проблем наших граждан, поддержку экономики».

По мнению Володина, с уходом России потеряло смысл само существование Совета Европы.

«Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься», - резюмировал Володин.

Во вторник Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за немедленный выход РФ из организации.