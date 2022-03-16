Депутаты ПАСЕ проголосовали за немедленный выход России из Совета Европы

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16 марта 2022, 08:19 Источник: "Интерфакс"

ПАСЕ, Council of Europe Parliamentary/globallook.com

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник поздно вечером проголосовали за выход России из Совета Европы. «За» проголосовали 216 депутатов, трое воздержались.

«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы»,— говорится в заключении, принятом ПАСЕ.

Ассамблея также приостанавливает свои отношения с Белоруссией, так как считает ее соучастницей военной спецоперации России в Украине.

Россия сама инициировала выход из Совета Европы. Об этом во вторник заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой. Парламентарий сообщил, что соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова передано генсеку Совета Европы.