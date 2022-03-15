Пётр Толстой: Россия выходит из Совета Европы по собственной воле

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15 марта 2022, 20:56 Источник: Интерфакс

Петр Толстой, фото: Russian State Duma, globallookpress.com

Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой во вторник заявил о выходе России из Совета Европы.

Парламентарий сообщил, что соответствующее письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова передано генсеку Совета Европы.

В своем сообщении в Telegram-канале Толстой уточнил: "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

По его словам, "решение о выходе РФ из СЕ было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".

По сведениям парламентария, Россия не намерена выплачивать в этом году ежегодный взнос в организацию "в связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну".

Толстой заключил, что вся ответственность за разрыв диалога Москвы с Советом Европы "лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок" на Россию.

В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации в связи с событиями на Украине. 10 марта МИД РФ объявил, что Россия не намерена больше участвовать в деятельности Совета Европы, поскольку недружественные страны Евросоюза и НАТО разрушают организацию.

Владимир Путин во вторник, 15 марта, провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, продолжив обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса.