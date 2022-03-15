Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем ситуацию на Украине

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15 марта 2022, 20:36

В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин во вторник, 15 марта, провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, продолжив обсуждение ситуации, связанной с проведением российской специальной военной операции по защите республик Донбасса.

Путин обратил особое внимание Мишеля на то, что руководство Европейского союза, публично оценивая происходящее, проигнорировало "преступную и бесчеловечную акцию украинских военных – ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса". В Донецке 15 марта погибли 20 мирных граждан.

Президент РФ изложил главе Евросовета принципиальные оценки ведущихся переговоров российских и украинских представителей по выработке договорённостей с учётом известных требований РФ. Путин подчеркнул, что Киев не демонстрирует серьёзный настрой на поиск взаимоприемлемых развязок.