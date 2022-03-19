Аргументы Недели Политика 13+

Несколько итальянских депутатов предложили после Зеленского пригласить выступить в парламенте страны Путина

, 14:25 Источник: ТАСС

Несколько итальянских депутатов предложили после Зеленского пригласить выступить в парламенте страны Путина
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Несколько итальянских парламентариев предложили пригласить выступить в национальном парламенте главу РФ Владимира Путина вслед за лидером Украины Владимиром Зеленским в целях соблюдения принципа равноправия.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 22 марта выступит в итальянском парламенте посредством видеосвязи. Ранее иностранцы выступали в законодательном органе Италии лишь дважды, причем одним из них был Папа Римский Иоанн Павел II.

Депутат от партии "Движение" Никола Гримальди заявил, что после президента Украины "хотел бы выслушать" российского лидера. Эту позицию поддержали его однопартийцы Давиде Серрителла и Габриеле Лорендзони.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Спорт

Американская пловчиха-трансгендер Лия Томас стала чемпионкой NCAA по плаванию среди женщин

Американская пловчиха Лия Томас завоевала золотую медаль в первом дивизионе Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA)на дистанции 500 ярдов вольным стилем. Спортсменка является трансгендером, прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона. Победы Лии Томас вызвали недовольство соперниц из-за того, что Томас год назад была мужчиной и до 2019 года выступал в соревнованиях среди мужчин.

Политика

WADA назвало сроки завершения расследования по делу о нарушении российской фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил

Дело о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил должно быть завершено Российским антидопинговым агентством 8 августа. Согласно международному стандарту Всемирного антидопингового агентства(WADA),обработка результатов и проведение слушаний в первой инстанции должно быть проведено в течение шести месяцев с момента уведомления. Уведомление о нарушении антидопинговых правил было сделано 8 февраля.