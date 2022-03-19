Несколько итальянских депутатов предложили после Зеленского пригласить выступить в парламенте страны Путина

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19 марта 2022, 14:25 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Несколько итальянских парламентариев предложили пригласить выступить в национальном парламенте главу РФ Владимира Путина вслед за лидером Украины Владимиром Зеленским в целях соблюдения принципа равноправия.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 22 марта выступит в итальянском парламенте посредством видеосвязи. Ранее иностранцы выступали в законодательном органе Италии лишь дважды, причем одним из них был Папа Римский Иоанн Павел II.

Депутат от партии "Движение" Никола Гримальди заявил, что после президента Украины "хотел бы выслушать" российского лидера. Эту позицию поддержали его однопартийцы Давиде Серрителла и Габриеле Лорендзони.