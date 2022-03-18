MSNBC: Байден во время телефонного разговора с Си Цзиньпином намерен просить его повлиять на Владимира Путина

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18 марта 2022, 15:58 Источник: ТАСС

Джозеф Байден, Chris Kleponis/globallook.com

Президент США Байден в ходе телефонного разговора, который должен состояться в пятницу, намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Владимира Путина, чтобы он завершил операцию в Украине. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы надеемся, что он [Си Цзиньпин] выбирает здесь правильную сторону истории», - приводит слова Шерман телеканал MSNBC.

Ожидается, что телефонный разговор глав США и Китая состоится в пятницу в 16.00 по времени Москвы.

В четверг Байден назвал президента Российской Федерации Владимира Путина «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом» из-за спецоперации на Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти высказывания личными оскорблениями.