Песков назвал высказывания Байдена в адрес Путина личными оскорблениями

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в пятницу, 18 марта, что высказывания главы США Джо Байдена в адрес Владимира Путина по сути являются личными оскорблениями.
Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Джо Байден практически каждый день позволяет себе подобные высказывания в адрес российского коллеги.
Пресс-секретарь Владимира Путина, однако, отметил, что Москва не будет давать резких оценок словам американского лидера, учитывая его раздражительность, утомляемость и, иногда, забывчивость.