Песков назвал высказывания Байдена в адрес Путина личными оскорблениями

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18 марта 2022, 13:25 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, J. Scott Applewhite - Pool via C/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в пятницу, 18 марта, что высказывания главы США Джо Байдена в адрес Владимира Путина по сути являются личными оскорблениями.

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Джо Байден практически каждый день позволяет себе подобные высказывания в адрес российского коллеги.

Пресс-секретарь Владимира Путина, однако, отметил, что Москва не будет давать резких оценок словам американского лидера, учитывая его раздражительность, утомляемость и, иногда, забывчивость.