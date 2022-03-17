Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина «смертоносным диктатором»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 17 марта, назвал главу Российской Федерации Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом" из-за спецоперации на Украине.
Соответствующее заявление Джо Байден сделал на ежегодном обеде "друзей Ирландии", где президент США отметил вклад ирландцев и британцев в противодействие спецоперации РФ на Украине. Политик также подчеркнул, что считает действия Владимира Путина "аморальными".
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал непростительной риторику президента Соединенных Штатов Америки, который назвал Владимира Путина "военным преступником".