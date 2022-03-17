Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина «смертоносным диктатором»

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17 марта 2022, 22:01 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 17 марта, назвал главу Российской Федерации Владимира Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом" из-за спецоперации на Украине.

Соответствующее заявление Джо Байден сделал на ежегодном обеде "друзей Ирландии", где президент США отметил вклад ирландцев и британцев в противодействие спецоперации РФ на Украине. Политик также подчеркнул, что считает действия Владимира Путина "аморальными".

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал непростительной риторику президента Соединенных Штатов Америки, который назвал Владимира Путина "военным преступником".