Песков назвал непростительной риторику Байдена в адрес Путина

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17 марта 2022, 07:11 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: пресс-служба администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал непростительной риторику президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, от бомб США погибли сотни тысяч людей во всем мире.

Байден ранее заявил, что считает президента России "военным преступником". Судя по видео, на котором запечатлено, как журналисты из пула Белого дома задают президенту США вопрос на эту тему, Байден ответил отрицательно. Потом, пообщавшись с другими присутствовавшими в помещении и покинув комнату, он вернулся, переспросил и ответил утвердительно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ответ Байдена, сказал: "Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".

Ранее Песков объяснил, почему Вооруженные силы России в ходе спецоперации не штурмуют крупные населённые пункты Украины: в начале операции Владимир Путин дал указание Минобороны России "воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов", в том числе столицы Украины.

24 февраля 2022 года утром Владимир Путин обратился к россиянам и объявил специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский президент назвал ее целью "защиту людей, жителей республик Донбассса, которые с 2014 года подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.