Песков: Путин в начале спецоперации на Украине дал указ Минобороны не штурмовать крупные города во избежание гибели людей

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14 марта 2022, 16:54

Дмитрий Песков, фото: пресс-служба администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмирий Песков объяснил, почему Вооруженные силы России в ходе спецоперации не штурмуют крупные населённые пункты Украины. Пресс-секретарь президента РФ раскрыл, что в начале операции Владимир Путин дал указание Минобороны России "воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов", в том числе столицы Украины.

Песков прокомментировал заявления советника президента США Джейка Салливана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Владимир Путин якобы разочарован тем, что российские войска "не продвигаются вперёд в крупных городах Украины, включая Киев".

Согласно объяснению Пескова, такое решение было принято из-за того, что вооружённые националистические формирования на Украине оборудуют огневые точки и размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах, а боевые действия в густонаселенных районах неизбежно приведут к большим потерям среди мирных граждан. Он подчеркнул, что спецоперацию на Украине спланировали "именно с учётом этого обстоятельства", - передает RT. Песков уточнил, что Минобороны РФ при обеспечении максимальной безопасности мирных жителей не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населённых пунктов Украины.

Песков также подчеркнул, что украинские крупные населённые пункты в настоящее время "практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации".

Песков в понедельник заявил, что сроки окончания специальной операции России на Украине не называются, "все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные ранее сроки в полном объеме".