Песков: сроки окончания специальной операции России на Украине не называются

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14 марта 2022, 15:59

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что сроки окончания специальной операции России на Украине не называются. Вопрос о сроках окончания спецоперации пресс-секретарю президента РФ задали журналисты.

Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Песков сегодня заявил, что "все планы российского руководства будут реализованы в утвержденные ранее сроки в полном объеме".

Песков назвал атакой на гражданское население взрывы в Донецке, жертвами которых стали более 20 мирных граждан.

По словам Пескова, Минобороны РФ может взять под контроль крупные населенные пункты Украины, исключая гуманитарные коридоры и максимально обеспечивая безопасность мирных граждан.

Он отметил, что в Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС – советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы европейской дипломатии Джозепа Борреля о том, что Владимир Путин якобы разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в крупных городах, включая Киев, и якобы в связи с этим президент РФ увеличивает количество целей, на которые нападает.