Члены Европарламента выдвинули Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира

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18 марта 2022, 09:03 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Galosi/pool/Spaziani

Члены Европарламента выступили с инициативой наградить президента Украины Владимира Зеленского Нобелевской премией мира в 2022 году. Соответствующая информация содержится в письме политиков.

Согласно последним данным, члены ЕП обратились к Норвежскому нобелевскому комитету с просьбой пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур на получение премии мира в 2022 году и продлить срок подачи заявок, который фактически уже завершен.

По словам политиков, это необходимо для того, чтобы успеть внести в список имя Владимира Зеленского.