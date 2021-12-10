Журналистам Муратову и Ресса в Осло вручили Нобелевскую премию мира

Аргументы Недели → Культура 13+

10 декабря 2021, 16:14

Дмитрий Муратов, Thomas Koehler/photothek.net

В пятницу в Осло вручили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира российскому журналисту, главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.

Церемония вручения наград проходит сегодня в Городской ратуше Осло. Трансляцию ведет официальный YouTube-канал Нобелевской премии.

В общей сложности в этом году данную награду присудили тринадцати людям, но большинство из них получат свои дипломы и медали позже – с доставкой на дом – в связи с пандемией коронавируса нового типа и введенными ограничениями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости