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Журналистам Муратову и Ресса в Осло вручили Нобелевскую премию мира

, 16:14

Журналистам Муратову и Ресса в Осло вручили Нобелевскую премию мира
Дмитрий Муратов, Thomas Koehler/photothek.net

В пятницу в Осло вручили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира российскому журналисту, главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.

Церемония вручения наград проходит сегодня в Городской ратуше Осло. Трансляцию ведет официальный YouTube-канал Нобелевской премии.

В общей сложности в этом году данную награду присудили тринадцати людям, но большинство из них получат свои дипломы и медали позже – с доставкой на дом – в связи с пандемией коронавируса нового типа и введенными ограничениями.

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