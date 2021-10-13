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Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

, 18:33 Источник: ТАСС

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований
Дмитрий Муратов, Boris Kremer/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

В рамках пленарного заседания Российской энергетической недели ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл попросила российского лидера заверить общественность в том, что Дмитрий Муратов не будет объявлен иноагентом. По словам журналистки, сам главный редактор "Новой газеты" опасается этого.

Владимир Путин заметил, что если Дмитрий Муратов не нарушит российский закон и не даст повода, чтобы быть объявленным иностранным агентом, значит этого не будет.

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Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

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