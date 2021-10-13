Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.
В рамках пленарного заседания Российской энергетической недели ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл попросила российского лидера заверить общественность в том, что Дмитрий Муратов не будет объявлен иноагентом. По словам журналистки, сам главный редактор "Новой газеты" опасается этого.
Владимир Путин заметил, что если Дмитрий Муратов не нарушит российский закон и не даст повода, чтобы быть объявленным иностранным агентом, значит этого не будет.
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