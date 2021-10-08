Министерство юстиции РФ расширило список СМИ-иноагентов

Вечером в пятницу, 8 октября, стало известно, что Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр СМИ, которые выполняют функции иностранного агента, издания Bellingcat* и MNews*.
В ведомстве отметили, что сегодня во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, были внесены ООО "МЕМО"*, американская компания Mason G.E.S. Anonymous Foundation*, которая является владельцем интернет-издания mnews.world*, а также компания Stichting Bellingcat* – она зарегистрирована на территории Нидерландов.
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