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Минюст РФ включил «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных иноагентов

, 18:43

Минюст РФ включил «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных иноагентов
фото: сайт Министерства юстиции РФ

Министерство юстиции РФ включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект «ОВД-Инфо». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 29 сентября.

Отмечается, что в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, также внесли автономную некоммерческую организацию «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую областную общественную организацию «Центр гендерных исследований».

Напомним, что «ОВД-Инфо» - это независимый правозащитный медиапроект про политические преследования в России. Он информирует о количестве задержанных на публичных акциях, публикует новости и оказывает правовую поддержку гражданам.

Напомним, что «ОВД-Инфо» - это независимый правозащитный медиапроект про политические преследования в России. Он информирует о количестве задержанных на публичных акциях, публикует новости и оказывает юридическую помощь гражданам.

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