Байден в Белом доме заявил, что ситуация на Украине может перерасти в долгую и сложную битву

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16 марта 2022, 21:22 Источник: ТАСС

Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент США Джозеф Байден в среду выступил в Белом доме с заявлением по ситуации на Украине. По мнению американского лидера, ситуация на Украине способна перерасти в "долгую и сложную битву".

Выступая с краткой речью об оказании США военной помощи Киеву, Байден сказал: "Хочу быть с вами честным. Это может быть долгой и сложной битвой".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля утром выступил перед россиянами и сообщил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи. Российский президент отметил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий, а целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны активно помогают Киеву финансово и оружием. Зеленский попросил Конгресс США обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы бесполетной зоне.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что все поставленные задачи в спецоперации, безусловно, будут решены.