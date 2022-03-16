Зеленский попросил Конгресс США обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы бесполетной зоне

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16 марта 2022, 16:34

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский попросил Конгресс Соединенных Штатов обеспечить поставки Украине С-300 и других систем противовоздушной обороны в качестве альтернативы бесполетной зоне над бывшей советской республикой.

Некоторое время назад украинский лидер обратился к американским законодателям по видеосвязи.

«Зеленский попросил Конгресс США обеспечить поставки Украине С-300 и других систем ПВО в качестве альтернативы установлению бесполетной зоны», — пишет Telegram-канал ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к украинскому журналисту Фахрудину Шарафмалу, который призвал к геноциду русских.