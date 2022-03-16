Глава Крыма Аксенов обратился к украинскому журналисту Шарафмалу, призвавшему к геноциду русских: «Мы тебя найдем и истребим»

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16 марта 2022, 15:20

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к украинскому журналисту Фахрудину Шарафмалу, который призвал к геноциду русских. Соответствующее заявление Аксенов сделал в разговоре со СМИ.

Некоторое время назад Шарафмал, выступая в эфире телевидения, высказал мнение, что Украине нужен не мир, а победа. Журналист призвал к геноциду русских.

«Эту собаку найдем. Передаю просто: мы тебя найдем и истребим», — прокомментировал Сергей Аксенов слова Фахрудина Шарафмала.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения высокоточным ударом ракетно-артиллерийских складов украинских военных.