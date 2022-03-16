Минобороны России опубликовало видео уничтожения высокоточным ударом ракетно-артиллерийских складов военных Украины

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16 марта 2022, 14:52

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения высокоточным ударом ракетно-артиллерийских складов военных Украины. Запись, предоставленную ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения высокоточным ударом ракетно-артиллерийских складов украинских военных», — отмечает TG-канал.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседней страны. Как сообщалось ранее в среду, Рамзан Кадыров написал в своем Telegram, что чеченский спецназ намерен «в кратчайшие сроки» взять подконтрольный украинским силам металлургический комбинат «Азовсталь» в городе Мариуполе.