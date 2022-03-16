Кадыров: чеченский спецназ намерен «в кратчайшие сроки» взять подконтрольный украинским силам комбинат «Азовсталь» в Мариуполе

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16 марта 2022, 14:13

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чеченский спецназ намерен «в кратчайшие сроки» взять подконтрольный украинским силам металлургический комбинат «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, депутат Госдумы России Адам Делимханов «дал указание очистить территорию завода планомерно и максимально безопасно для личного состава».

«Освобождение данной территории нанесет непоправимый урон националистам как в плане потери стратегически важного объекта, так и живой силы. Наши бойцы находятся в прекрасном расположении духа и намерены выполнить поставленные задачи в кратчайшие сроки», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Олег Никитин проинформировал, что за сутки под Донецком были уничтожены более 70 военных из 54-й бригады армии Украины.