Спикер Народной милиции ДНР Никитин: за сутки под Донецком уничтожены свыше 70 военных из 54-й бригады армии Украины

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16 марта 2022, 13:46

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

За сутки под Донецком уничтожены свыше 70 военнослужащих из 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер Народной милиции ДНР Олег Никитин.

«За прошедшие сутки на Донецком направлении уничтожены более 70 националистов из состава 54-й механизированной бригады. Нашими защитниками захвачены 4 танка, 1 БМП и 2 бронированных машины, брошенные в спешке отступающими националистами», — рассказал на сегодняшнем брифинге Никитин.

Ранее стало известно, что российские десантники форсировали реку Ирпень и подошли еще ближе к Киеву. Такую информацию озвучил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.