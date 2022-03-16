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Военкор ВГТРК Поддубный: российские десантники форсировали реку Ирпень и подошли еще ближе к столице Украины

, 11:40

Военкор ВГТРК Поддубный: российские десантники форсировали реку Ирпень и подошли еще ближе к столице Украины
Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российские десантники форсировали реку Ирпень и подошли еще ближе к украинской столице. Об этом в своем репортаже рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«Российским десантникам удалось форсировать реку Ирпень закрепиться на восточном берегу и подойти к Киеву еще ближе», — проинформировал журналист.

По его словам, в настоящее время отечественные артиллерия, авиация, а также ракетчики продолжают совершать огневое воздействие и уничтожать позиции противника в непосредственной близости от Киева.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что в районе Мариуполя «полностью денацифицирована» 53-я бригада армии Украины.

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