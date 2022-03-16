Народная милиция ДНР: в районе Мариуполя «полностью денацифицирована» 53-я бригада армии Украины

В районе города Мариуполя «полностью денацифицирована» 53-я бригада Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.
«На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 53-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», — говорится в заявлении Народной милиции.
Как сообщалось ранее в среду, министерство обороны Российской Федерации распространило информацию о том, что подразделения ЛНР ведут бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.