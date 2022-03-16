Минобороны России: войска ЛНР ведут бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка

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16 марта 2022, 10:45

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Войска ЛНР ведут бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом проинформировало министерство обороны России.

«Группировка войск ЛНР ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецка», — процитировал сообщение Минобороны Telegram-канал «RT на русском».

Также в ведомстве рассказали, что подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

Ранее в среду стало известно, что с начала специальной операции России были уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов и 1 353 бронемашины.