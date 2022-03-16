Конашенков: с начала спецоперации России уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов и 1 353 бронемашины

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16 марта 2022, 10:31

Украинский самолет, STAR-MEDIA / globallookpress.com

С начала специальной операции России на территории соседней страны уничтожены 111 украинских самолетов, 68 вертолетов и 1 353 бронемашины. Об этом на сегодняшнем брифинге проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки российские силы сбили два Су-25 в районе Чернигова и один МиГ-29 в районе Новой Быковки. Всего с начала спецоперации уничтожены, в частности, 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 1 353 танка и других боевых бронемашин, заявил спикер Минобороны.

Ранее сообщалось, что националистический батальон «Днепр-1» неудачно атаковал части Росгвардии, которые охраняют Каховскую гидроэлектростанцию.