Украинский нацбат «Днепр-1» неудачно атаковал части Росгвардии, охраняющие Каховскую ГЭС

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16 марта 2022, 10:09 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Автомобиль Росгвардии, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Украинский националистический батальон «Днепр-1» неудачно атаковал части Росгвардии, которые охраняют Каховскую гидроэлектростанцию, расположенную в Херсонской области. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

TG-канал пишет, что после взятия под контроль ГЭС российскими силами бойцы формирования «Днепр-1» предприняли попытку штурма объекта.

«Увы, атаковали они части Росгвардии, которые в России отвечают за охрану ядерных объектов. Штурм не удался, а повторять попытку “Днепр-1” не стал», — говорится в процитированной публикации.

Ранее в среду в интернете появилось видео из района утренних ударов армии РФ по позициям войск Украины в Киеве.