Украинский нацбат «Днепр-1» неудачно атаковал части Росгвардии, охраняющие Каховскую ГЭС

Украинский националистический батальон «Днепр-1» неудачно атаковал части Росгвардии, которые охраняют Каховскую гидроэлектростанцию, расположенную в Херсонской области. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».
TG-канал пишет, что после взятия под контроль ГЭС российскими силами бойцы формирования «Днепр-1» предприняли попытку штурма объекта.
«Увы, атаковали они части Росгвардии, которые в России отвечают за охрану ядерных объектов. Штурм не удался, а повторять попытку “Днепр-1” не стал», — говорится в процитированной публикации.
Ранее в среду в интернете появилось видео из района утренних ударов армии РФ по позициям войск Украины в Киеве.