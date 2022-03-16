TG-канал «RT на русском» опубликовал видео из района утренних ударов армии РФ по позициям войск Украины в Киеве

Появилось видео из района утренних ударов армии Российской Федерации по позициям Вооруженных сил Украины в Киеве. Ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».
«Утренние удары по позициям ВСУ в Киеве», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России опубликовало видео ударов беспилотников «Иноходец» по укреплениям и бронетехнике ВСУ. Запись появилась на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Согласно имеющейся информации, боевое применение дронов выполнялось в сложных метеоусловиях.