TG-канал «RT на русском» опубликовал видео из района утренних ударов армии РФ по позициям войск Украины в Киеве

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16 марта 2022, 09:12

Украинские военные, Michaal Nigro / globallookpress.com

Появилось видео из района утренних ударов армии Российской Федерации по позициям Вооруженных сил Украины в Киеве. Ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Утренние удары по позициям ВСУ в Киеве», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России опубликовало видео ударов беспилотников «Иноходец» по укреплениям и бронетехнике ВСУ. Запись появилась на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Согласно имеющейся информации, боевое применение дронов выполнялось в сложных метеоусловиях.