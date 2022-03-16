Минобороны РФ выложило видео ударов дронов «Иноходец» по укреплениям и бронетехнике армии Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

16 марта 2022, 08:48

Беспилотники, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео ударов дронов «Иноходец» по укреплениям и бронетехнике Вооруженных сил Украины. Данный ролик появился на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Комплексы ударных беспилотников “Иноходец” нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Боевое применение БпЛА выполнялось в сложных метеоусловиях», — говорится в описании выложенного видео.

Ранее в среду сообщалось, что Минобороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения складов с боеприпасами и военной техники Украины на территории Черниговской области.