Минобороны РФ выложило видео ударов дронов «Иноходец» по укреплениям и бронетехнике армии Украины

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео ударов дронов «Иноходец» по укреплениям и бронетехнике Вооруженных сил Украины. Данный ролик появился на официальной странице военного ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«Комплексы ударных беспилотников “Иноходец” нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Боевое применение БпЛА выполнялось в сложных метеоусловиях», — говорится в описании выложенного видео.
Ранее в среду сообщалось, что Минобороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения складов с боеприпасами и военной техники Украины на территории Черниговской области.