Минобороны России показало на видео уничтожение складов с боеприпасами и военной техники Украины в Черниговской области

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение складов с боеприпасами и военной техники Украины в Черниговской области. Ролик, предоставленный ведомством, выложил Telegram-канал РИА Новости.
«Минобороны опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и военной техники в Черниговской области», — пишет TG-канал.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что город Мариуполь в скором времени «будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов».