Минобороны России показало на видео уничтожение складов с боеприпасами и военной техники Украины в Черниговской области

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16 марта 2022, 08:32

Пораженный украинский танк, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение складов с боеприпасами и военной техники Украины в Черниговской области. Ролик, предоставленный ведомством, выложил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и военной техники в Черниговской области», — пишет TG-канал.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что город Мариуполь в скором времени «будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов».