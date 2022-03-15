Кадыров заверил, что Мариуполь скоро «будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов»

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15 марта 2022, 07:21

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что город Мариуполь скоро «будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов». Соответствующий пост руководитель республики разместил в своем Telegram.

«Мариуполь в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов. Об этом докладывает мой дорогой брат Адам Делимханов, который находится прямо в гуще событий. Сегодня днем российские бойцы углубились в черту города на полтора километра», — написал Кадыров в публикации, выложенной минувшей ночью.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, лидер ДНР Денис Пушилин заявил на месте удара обломков ракеты «Точка-У», что наступление на украинские войска будет «в каких-то моментах» ускорено.