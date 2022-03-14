Пушилин заявил на месте удара обломков «Точки-У», что наступление на войска Украины будет «в каких-то моментах» ускорено

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14 марта 2022, 14:26

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава ДНР Денис Пушилин заявил на месте удара обломков ракеты «Точка-У», что наступление на украинские войска будет «в каких-то моментах» ускорено.

Ранее в понедельник стало известно о падении фрагментов снаряда «Точка-У» в центре Донецка. Согласно уточненным сведениям, предоставленным министерством здравоохранения ДНР, в результате происшествия погибли 16 человек.

На месте инцидента побывал руководитель республики Денис Пушилин.

«Наступательная операция будет продолжена и в каких-то моментах ускорена. Сейчас наша обязанность — отогнать как можно дальше все системы залпового огня и артиллерии, чтобы они физически не могли доставать до наших населенных пунктов», — отметил Пушилин.